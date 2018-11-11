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رئيس هيئة الطاقة المتجددة يشارك فى الاجتماع الـ 16 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:41 م
رئيس هيئة الطاقة المتجددة يشارك فى الاجتماع الـ 16 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
كتبت رحمة رمضان
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يتوجه الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، اليوم الأحد إلى أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى الاجتماع السادس عشر لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA".
 
أوضح  الخياط ، فى بيان له ،  أنه من المقرر أن يتم خلال الاجتماع طرح عدد من الموضوعات ومن بينها عرض لدراسة عن المزايدات في قطاع الطاقة المتجددة حيث سيتم مناقشة أحدث الابتكارات في تصميم المزايدة لتحقيق أهداف الدول ، والتركيز على أقل الأسعار، استيعاب تأثير زيادة نصيب الطاقة المتجددة على الشبكة، زيادة المشاركة المجتمعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التحديات واستعراض للدروس المستفادة من تجارب الدول، والحلول الممكنة واقتراحات الأعضاء لما يمكن أن تقدمه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA في هذا المجال.
 
وأضاف الخياط أنه سيتم أيضاً تنظيم ورشة عمل عن خطة الطريق للطاقة المتجددة حيث سيتم تقديم ملخص لخارطة الطريق المعدة لعدد من الدول والدروس المستفادة، وإجراء المناقشات بين الأعضاء لمعرفة ما يمكن أن تقدمه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة من دراسات إضافية للدول الأعضاء في هذا المجال.
 
هذا وسيتم أيضاً مناقشة المرونة في مجال التحول في قطاع الطاقة من خلال تقديم ملخص عن أسبوع الابتكارات المقام في مايو 2018 والذى يركز على الحلول التقنية المبتكرة لمستقبل الطاقة المتجددة ، وتقديم حلول من جميع دول العالم لزيادة مرونة وتكامل نظم الطاقة وإمكانية استيعاب زيادة نصيب الطاقة المتجددة.
 
ومن المقرر أن يتم أيضاً استعراض الحلول الفنية لمشروعات الطاقة المتجددة الغير مرتبطة بالشبكة من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص لمشروعات الطاقة المتجددة الغير مرتبطة بالشبكة في الأماكن النائية ، وتنمية وبناء القدرات لمقدمى الخدمة والمجتمعات المحيطة والممولين للمشروعات ، ودور السياسات والقوانين لتنمية هذا المجال.
 
كما سيتم تنظيم جلسة نقاشية حول زيادة الوعى بأهمية استخدام شركات القطاع التجارى والصناعى للطاقة المتجددة مما يساعد في التسريع بخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة ، ودور الحكومات في إعداد إطار للعمل في هذا المجال حتى يشجع على زيادة طلب الشركات لاستخدام الطاقة المتجددة.
 
هذا بالإضافة إلى عروض تقديمية من القائمة المختصرة للمرشحين لمنصب مدير الوكالة واختيار الأسماء التي يتم عرضها على الجمعية العامة لاختيار مدير الوكالة الجديد ، كما سيتم استعراض ما تم إنجازه من أعمال الوكالة للعام 2017/2018 ، إعداد قائمة بالموضوعات التي سوف يتم طرحها على الجمعية العامة ، ومراجعة خطط وميزانية الوكالة.
 
 

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