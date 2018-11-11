رئيس مركز الداخلة يتفقد مشروع سترة "بغرب الموهوب" قبل تسليمه للمستحقين

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

تفقد كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد مشروع سترة بقرية غرب الموهوب، وذلك فى إطار الاستعدادات لتسليم الوحدات السكنية للحالات الأولى بالرعاية بالقرية وللوقوف على جاهزية المشروع والإطمئنان على حالة المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى لبدء تسليم الوحدات السكنية للحالات الأولى بالرعاية بالقرية.

وقال رئيس المركز، إنه يجرى تسوية أرض المشروع والتجهيز والاستعداد للتسليم للمستحقين من الحالات الأولى بالرعاية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة وإحدى الجمعيات الخيرية المسئولة عن التنفيذ.