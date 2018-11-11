رئيس مدينة المحلة يوجه بسرعة إصلاح خط مياه الشرب بمدرسة على مبارك

الغربية - مصطفى عادل

وجه اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى بسرعة إصلاح وصيانة خط مياه الشرب بمدرسة على مبارك الابتدائية بقرية دمرو مركز المحله إثر انفجار بأحد مواسير الخطوط الرئيسية لمياه الشرب.

كما وجه بالدفع بعدد من السيارات لكسح المياه الموجوده بفناء المدرسه وإعادة الشئ لأصله.

وأكد رئيس المدينه أن كافة أعمال التوسعات داخل المدارس تتم على قدم وساق بعد تسليم مدرسة دمرو للتعليم الاساسى إلى هيئة الأبنيه التعليميه لتدخل ضمن منظومة القطاع التعليمى قريبا.

شارك في أعمال المتابعه الدكتور هانى مجاهد مدير إدارة شرق المحلة التعليمية، ومحمد صلاح نائب رئيس المدينه، وحامد صحصاح رئيس الوحدة المحلية بقريه دمرو، ومسئولى هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة.