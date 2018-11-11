رئيس جامعة بنى سويف: لن نتدخل فى انتخابات الاتحاد ونحترم اختيارات الطلاب

بنى سويف أيمن لطفى

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم لجان انتخابات اتحاد الطلاب بعدد من كليات الجامعة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وانتظامها .

وقال منصور حسن لــ"اليوم السابع"، "إننا نعيش عرسا ديمقراطيا داخل 28 كلية بالجامعة تجرى بها الانتخابات وسط إقبال من الطلاب على التصويت لاختيار ممثليهم فى الاتحاد"، لافتا إلى أن عدد الطلاب المرشحين بلغ 1246 طالبا وطالبة ولذلك احتلت الجامعة المركز الثانى بين الجامعات فى عدد المرشحين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية.

وأضاف منصور حسن أن إدارة الجامعة تقف على مسافة واحدة من المرشحين دون تدخلات أو توجيه، على أن يشهد الطلاب فاعليات الانتخابات والفرز، ولا نبغى سوى تحقيق العدل والشفافية والنزاهة، وسوف نتعامل مع من يختارهم الطلاب وتأتى بهم الصناديق .