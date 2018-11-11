video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة القاهرة يدعو الطلاب ألا ينخدعوا بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:29 م
رئيس جامعة القاهرة يدعو الطلاب ألا ينخدعوا بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
إضافة تعليق
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة تشهد عملية ديمقراطية وحيادية تامة، داعيا الطلاب لعدم الانخداع بالشعارات، واختيار ممثليهم بدقة وعناية.
 
 
وأضاف الخشت، خلال جولته المفاجئة على الانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة اليوم، أن هناك 20 كلية بالجامعة تشهد انتخابات طلابية وفاز الطلاب بالتزكية داخل 5 كليات. وتجرى الإنتخابات بداخل 15 كلية بالجامعة، مشيرًا إلى أن عملية الاقتراع تجرى من خلال صناديق زجاجية، ويقوم الطلاب بمراقبة العملية الانتخابية من بدايتها حتى عمليات الفرز، مشيرا إلى أن الدعاية الانتخابية للطلاب مسموح بها.
 
 
وأشار إلى أن الطلاب المرشحون قاموا بالدعاية الإنتخابية لأنفسهم داخل كلياتهم وبالمدن الجامعية، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، دون التدخل من الجامعة فى أى من مراحل العملية الانتخابية التى تم فتح باب الترشح من أول نوفمبر.
 
 
وأجرى رئيس جامعة القاهرة جولة مفاجئة داخل كليتى الطب والتجارة، للوقوف على الاستعدادت والتجهيزات الخاصة بالإنتخابات الطلابية، حيث تُقام اليوم الأحد 11 نوفمبر الجاري، الجولة الأولى للانتخابات الطلابية، لاختيار أعضاء اللجان على مستوى كل كلية من كليات الجامعة.
 
 
وأكد رئيس الجامعة، أن الإنتخابات الطلابية قائمة على قواعد النزاهة والشفافية والديمقراطية الكاملة، وعدم منع أى طالب من المشاركة فى الإنتخابات، وإتاحة تكافؤ الفرص بين الطلاب، قائلًا، إن جميع الطلبة أولادنا والجامعة تمثل المظلة الراعية للمصريين جميعًا، ولا توجد أى شعارات أو توجهات حزبية بالانتخابات الطلابية، لأن مظلة جامعة القاهرة أكبر من المظلة الحزبية، وهى صاحبة التقاليد العريقة والمستمرة. 
 
 
ودار حوار بين رئيس الجامعة والطلاب للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة انتظام العملية التعليمية فى الكليات والمحاضرات وعدم تأخيرها او تأجيلها، وإلتقط رئيس الجامعة صورًا تذكارية مع الطلاب، كما قام بتفقد أحد المدرجات بكلية الطب حيث اطمأن على سير العملية التعليمية والمحاضرات بالكلية.
 
 
يُشار إلى أن الإعادة فى هذه المـرحلة تُجرى غدًا الاثنين 12 نوفمبر، وتُستكمل الانتخابات الطلابية فى مواعيدها المُعلنة لاختيار الأمناء والأمناء المساعدين للجان اتحادات الطلاب فى الكليات ومجالسها يـوم الثلاثاء 13 نوفمبر وتنتهى آخر المـراحل الانتخابية يوم الخميس 15 نوفمبر بانتخابات الأمـين والأمين المسـاعد لاتحاد طلاب الجامعـة وتشكيل مجلس الاتحاد.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلاب القاهرة يلتقطون "سيلفى" مع رئيس الجامعة.. و"الخشت" يعد بمفاجآت فينة

الخشت يلتقى طلاب كلية العلوم الإنسانية الأجانب بجامعة شنجهاى.. صور

صور .. الخشت يوقع اتفاقية بحثية شاملة مع أكبر أكاديمية علمية بالصين

انتخاب الخشت عضوا دائما بلجنة العلوم والابتكار بجامعة شنغهاى الصينية

2.5 مليون طالب بالجامعات يختارون ممثليهم بالاتحادات الطلابية.. الوزارة تحدد يوما وحيدا لفتح باب الترشح والطلاب يعترضون.. المشرف على الاقتراع: حظر الدعاية السياسية.. الخشت يدعو لعدم الانخداع أمام الشعارات

الانتخابات الطلابية

جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة