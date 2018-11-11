رئيس جامعة القاهرة يدعو الطلاب ألا ينخدعوا بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة

وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة تشهد عملية ديمقراطية وحيادية تامة، داعيا الطلاب لعدم الانخداع بالشعارات، واختيار ممثليهم بدقة وعناية.

وأضاف الخشت، خلال جولته المفاجئة على الانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة اليوم، أن هناك 20 كلية بالجامعة تشهد انتخابات طلابية وفاز الطلاب بالتزكية داخل 5 كليات. وتجرى الإنتخابات بداخل 15 كلية بالجامعة، مشيرًا إلى أن عملية الاقتراع تجرى من خلال صناديق زجاجية، ويقوم الطلاب بمراقبة العملية الانتخابية من بدايتها حتى عمليات الفرز، مشيرا إلى أن الدعاية الانتخابية للطلاب مسموح بها.

وأشار إلى أن الطلاب المرشحون قاموا بالدعاية الإنتخابية لأنفسهم داخل كلياتهم وبالمدن الجامعية، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، دون التدخل من الجامعة فى أى من مراحل العملية الانتخابية التى تم فتح باب الترشح من أول نوفمبر.

وأجرى رئيس جامعة القاهرة جولة مفاجئة داخل كليتى الطب والتجارة، للوقوف على الاستعدادت والتجهيزات الخاصة بالإنتخابات الطلابية، حيث تُقام اليوم الأحد 11 نوفمبر الجاري، الجولة الأولى للانتخابات الطلابية، لاختيار أعضاء اللجان على مستوى كل كلية من كليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن الإنتخابات الطلابية قائمة على قواعد النزاهة والشفافية والديمقراطية الكاملة، وعدم منع أى طالب من المشاركة فى الإنتخابات، وإتاحة تكافؤ الفرص بين الطلاب، قائلًا، إن جميع الطلبة أولادنا والجامعة تمثل المظلة الراعية للمصريين جميعًا، ولا توجد أى شعارات أو توجهات حزبية بالانتخابات الطلابية، لأن مظلة جامعة القاهرة أكبر من المظلة الحزبية، وهى صاحبة التقاليد العريقة والمستمرة.

ودار حوار بين رئيس الجامعة والطلاب للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة انتظام العملية التعليمية فى الكليات والمحاضرات وعدم تأخيرها او تأجيلها، وإلتقط رئيس الجامعة صورًا تذكارية مع الطلاب، كما قام بتفقد أحد المدرجات بكلية الطب حيث اطمأن على سير العملية التعليمية والمحاضرات بالكلية.

يُشار إلى أن الإعادة فى هذه المـرحلة تُجرى غدًا الاثنين 12 نوفمبر، وتُستكمل الانتخابات الطلابية فى مواعيدها المُعلنة لاختيار الأمناء والأمناء المساعدين للجان اتحادات الطلاب فى الكليات ومجالسها يـوم الثلاثاء 13 نوفمبر وتنتهى آخر المـراحل الانتخابية يوم الخميس 15 نوفمبر بانتخابات الأمـين والأمين المسـاعد لاتحاد طلاب الجامعـة وتشكيل مجلس الاتحاد.