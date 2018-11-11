رئيس تنزانيا يقيل وزيرين بسبب خلاف على أسعار الكاجو

رويترز

قال الرئيس التنزانى جون ماجوفولى إن الحكومة قد تشترى مخزونات البلاد من الكاجو وذلك بعد أن أقال وزيرين وحل الهيئة المعنية بالقطاع بسبب خلاف على سعر هذا النوع من المكسرات.

وأمر ماجوفولى الشهر الماضى بزيادة نسبتها 94% فى أسعار الكاجو خلال المزادات التى تنظمها هيئة تنظيم الصناعة وأقال رئيسها فى خطوات قال إنها تهدف إلى حماية المزارعين من انخفاض الأسعار على نحو لا يمكن أن يستمر.

ويعد الكاجو أهم محصول زراعى تصدره تنزانيا لكن انخفاض الأسعار دفع المزارعين إلى وقف المبيعات إذ يقولون إن النفقات الملقاة على عاتقهم أعلى من السعر المعروض للمنتج.

وأعلنت الرئاسة فى وقت متأخر من مساء أمس السبت إقالة وزيرى الزراعة تشارلز تيزيبا والتجارة تشارلز مويجاجى. كما حل الرئيس الهيئة المعنية بإدارة شؤون محصول الكاجو بعد أن اتهمها بالإخفاق فى إدارة القطاع والتسبب فى انخفاض الأسعار.

وطلبت الحكومة من الراغبين في شراء السلعة تقديم عروض الشراء بحلول غدا الاثنين. وزار الرئيس أمس السبت وحدة عسكرية وتفقد 75 مركبة ستستخدم فى تسهيل شراء الكاجو إذا لم يستطع القطاع الخاص شراء المحصول بالسعر الذى حددته الحكومة وهو ثلاثة آلاف شلن (1.31 دولار) للكيلو.

وقال زعيم المعارضة زيتو كابوى إن على الرئيس الحصول على موافقة البرلمان قبل أن تبدأ الحكومة فى شراء الكاجو من المزارعين مشيرا إلى أن الأمر يتطلب توفير 600 مليار شلن للدفع لهم.