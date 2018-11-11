video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس تنزانيا يقيل وزيرين بسبب خلاف على أسعار الكاجو

الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:22 م
رئيس تنزانيا يقيل وزيرين بسبب خلاف على أسعار الكاجو الرئيس التنزانى جون ماجوفولى
رويترز
إضافة تعليق

قال الرئيس التنزانى جون ماجوفولى إن الحكومة قد تشترى مخزونات البلاد من الكاجو وذلك بعد أن أقال وزيرين وحل الهيئة المعنية بالقطاع بسبب خلاف على سعر هذا النوع من المكسرات.

وأمر ماجوفولى الشهر الماضى بزيادة نسبتها 94% فى أسعار الكاجو خلال المزادات التى تنظمها هيئة تنظيم الصناعة وأقال رئيسها فى خطوات قال إنها تهدف إلى حماية المزارعين من انخفاض الأسعار على نحو لا يمكن أن يستمر.

ويعد الكاجو أهم محصول زراعى تصدره تنزانيا لكن انخفاض الأسعار دفع المزارعين إلى وقف المبيعات إذ يقولون إن النفقات الملقاة على عاتقهم أعلى من السعر المعروض للمنتج.

وأعلنت الرئاسة فى وقت متأخر من مساء أمس السبت إقالة وزيرى الزراعة تشارلز تيزيبا والتجارة تشارلز مويجاجى. كما حل الرئيس الهيئة المعنية بإدارة شؤون محصول الكاجو بعد أن اتهمها بالإخفاق فى إدارة القطاع والتسبب فى انخفاض الأسعار.

وطلبت الحكومة من الراغبين في شراء السلعة تقديم عروض الشراء بحلول غدا الاثنين. وزار الرئيس أمس السبت وحدة عسكرية وتفقد 75 مركبة ستستخدم فى تسهيل شراء الكاجو إذا لم يستطع القطاع الخاص شراء المحصول بالسعر الذى حددته الحكومة وهو ثلاثة آلاف شلن (1.31 دولار) للكيلو.

وقال زعيم المعارضة زيتو كابوى إن على الرئيس الحصول على موافقة البرلمان قبل أن تبدأ الحكومة فى شراء الكاجو من المزارعين مشيرا إلى أن الأمر يتطلب توفير 600 مليار شلن للدفع لهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية التنزانى يفتتح منتدى أعمال اتحاد الصناعات المصرية فى تنزانيا

أمريكا تحذر رعاياها فى تنزانيا قبل حملة على المثليين

تنزانيا

جون ماجوفولى

الكاجو

أسعار الكاجو

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة