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رئيس الوزراء يتابع مع المصيلحي موقف الاستثمار الأجنبي لإنشاء المراكز اللوجستية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:05 م
رئيس الوزراء يتابع مع المصيلحي موقف الاستثمار الأجنبي لإنشاء المراكز اللوجستية الدكتور مصطفى مدبولي
كتبت هند مختار
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا اليوم مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،  للوقوف على  آخر التطورات بشأن الاستثمارات الأجنبية في مجال إنشاء المراكز اللوجستية بما في ذلك استثمارات مجموعة اللولو الاستثمارية الهندية المزمع ضخها في مصر خلال الفترة المقبلة.
 
وذكر وزير التموين أن الشركة الهندية اختارت أربعة مواقع في مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور وسوهاج الجديدة وذلك بغرض إقامة 2 هايبر ماركت و مركزين لوجستيين لاستخدامهما في إعداد وتخزين المنتجات الغذائية التي ستقوم المجموعة بتصديرها إلى دول الخليج وغيرها من الأسواق في أوروبا، باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار. 
 
و من جانبه رحب رئيس مجلس الوزراء بالخطط الاستثمارية التي تعتزم مجموعة اللولو تنفيذها في مصر، ووجه بالعمل على زيادة الاستثمارات التي يتم ضخها لإقامة مراكز لوجستية للاستفادة من الامكانات المتوافرة في محافظات مصر وزيادة فرص العمل والتصدير للخارج، مع إمكانية النظر في تنظيم فعالية نهاية ديسمبر المقبل لاطلاق سلسلة المراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للاستثمار في مجال اللوجستيات.
 
 

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