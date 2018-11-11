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رئيس الوزراء العراقى: الفكر التكفيرى ما زال قائما ويحتاج لعمل مكثف للقضاء عليه

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:07 م
رئيس الوزراء العراقى: الفكر التكفيرى ما زال قائما ويحتاج لعمل مكثف للقضاء عليه عادل عبد المهدى رئيس الوزراء العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الأحد، أن الفكر التكفيرى ما زال قائما فى العراق ويحتاج إلى عمل مكثف للقضاء عليه، مؤكدا أن جهود القوات الأمنية مستمرة فى تتبع الخلايا الإرهابية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقى وفقا لقناة (الإخبارية) العراقية، أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، ترأس اجتماعا للقادة الأمنيين والعسكريين والأجهزة الاستخبارية، ناقش فيه الأوضاع الأمنية ووضع الحدود مع سوريا.

وأضاف البيان، أن "الاجتماع خُصص لمناقشة الوضع الأمنى فى عموم العراق وتقييمه، حيث قدم القادة الأمنيون والعسكريون عرضا مفصلا عن الأوضاع الأمنية وعن وضع الحدود مع سوريا".

وأكد عبد المهدي، خلال البيان، أن جهود القوات الأمنية العراقية وعملياتها مستمرة فى تتبع الخلايا الإرهابية فى العراق وعلى الحدود مع سوريا.

 


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