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رئيس المفوضية الأوروبية: هناك تقدم حول اتفاق نهائى بشأن "البريكست" لكنه بطئ

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:30 م
رئيس المفوضية الأوروبية: هناك تقدم حول اتفاق نهائى بشأن "البريكست" لكنه بطئ جون كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية
بروكسل /أ ش أ/
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قال رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر، اليوم الأحد، بأن هناك تقدما تم إحرازه حول اتفاق نهائى بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "البريكست"، إلا أن خطوات هذا التقدم بطيئة.

وقال يونكر - فى تصريحات لوسائل إعلامية حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - "لدى انطباع أننا نتحرك فى خطوات بطيئة لكنها مؤكدة نحو انتاج اتفاق نهائى للبريكست الأسابيع المقبلة".

يذكر أن بريطانيا صوتت فى استفتاء أجرى فى عام 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن البعض يجادل بضرورة منح العامة فرصة آخرى لتحديد قرارهم بمجرد أن تتضح بنود الخروج ومستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

 


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