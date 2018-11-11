رئيس المجلس الأوروبى يدعو البولنديين إلى تجاوز خلافاتهم

أ ف ب

دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الأحد البولنديين إلى تجاوز خلافاتهم بينما تشهد البلاد استقطابا شديدا فى ذكرى مرور 100 عام على استقلالها.

ويلمح توسك بذلك إلى الجدل الحاد بين ائتلاف المحافظين الحاكم والمعارضة الوسطية -- والمفوضية الأوروبية معها -- بشأن الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.

لكنه قد يكون يلمح أيضا إلى الفوضى المحيطة "بمسيرة الاستقلال" المقررة بعد ظهر الأحد في وارسو التي يفترض ان تنظمها المعارضة لكن تبنتها السلطات في اللحظة الأخيرة.

وتحدث توسك في وارسو بعد زيارة لنصب الماريشال يوزف بيلسودسكي الذي يعد أبا استقلال بولندا في 1918

وقال وسط تصفيق حوالى ألف من مؤيديه بينهم وزراء سابقون ليبراليون ورئيس بلدية وارسو الجديد رافال تريزاسكوفسكي "أعرف أننا نتناقش يوميا بشأن شكل الجمهورية ومستقبل دولتنا وأعرف أن الخلاف كبير جدا في بعض الأحيان وبولندا تسامحنا جميعا".

وأكد أن حب البولنديين لبلدهم "أقوى بكثير" من خلافاتهم.