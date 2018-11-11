video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة "العموم": سنرفض خطة "ماى" حال أبقت بريطانيا محاصرة فى الاتحاد الجمركى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:28 م
رئيسة "العموم": سنرفض خطة "ماى" حال أبقت بريطانيا محاصرة فى الاتحاد الجمركى رئيسة مجلس العموم
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
حذرت أندريا لوسياس، زعيمة مجلس العموم البريطانى من أن خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماى الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبى ستفشل في الوصول إلى البرلمان إذا ما كانت ستبقى بريطانيا "محاصرة" في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي ضد إرادتها، بحسب صحيفة "صنداى تليجراف" البريطانية. 
 
وقالت لوسياس، وهى إحدى المتشككين فى فكرة الاتحاد الأوروبى، إنه لا يمكن السماح للاتحاد الأوروبي بمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الجمركي بعد خروجها من التكتل.
 
وقالت إن أي ترتيب يمنح الاتحاد الأوروبي حق الفيتو "سيفشل في تحقيق إرادة الشعب الذي تم التعبير عنه في الاستفتاء" وسيتم التصويت على رفضه.
 
وجاء تحذيرها الصارم في الوقت الذي رفض فيه الاتحاد الأوروبي خطة رئيس الوزراء "لآلية مستقلة" للإشراف على الكيفية التي قد تترك بها المملكة المتحدة الاتحاد الجمركى إذا انهارت محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صنداى تايمز: 4 وزراء بريطانيين على وشك الاستقالة بسبب بريكست

القوات المسلحة البريطانية تعد خطط طوارئ لدعم البلاد بعد "بريكست"

بريكست

الاتحاد الاوروبى

اخبار العالم

جو جونسون

تيريزا ماى

رئيسة وزراء بريطانيا




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة