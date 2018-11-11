رئيسة "العموم": سنرفض خطة "ماى" حال أبقت بريطانيا محاصرة فى الاتحاد الجمركى

كتبت رباب فتحى

حذرت أندريا لوسياس، زعيمة مجلس العموم البريطانى من أن خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماى الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبى ستفشل في الوصول إلى البرلمان إذا ما كانت ستبقى بريطانيا "محاصرة" في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي ضد إرادتها، بحسب صحيفة "صنداى تليجراف" البريطانية.

وقالت لوسياس، وهى إحدى المتشككين فى فكرة الاتحاد الأوروبى، إنه لا يمكن السماح للاتحاد الأوروبي بمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الجمركي بعد خروجها من التكتل.

وقالت إن أي ترتيب يمنح الاتحاد الأوروبي حق الفيتو "سيفشل في تحقيق إرادة الشعب الذي تم التعبير عنه في الاستفتاء" وسيتم التصويت على رفضه.

وجاء تحذيرها الصارم في الوقت الذي رفض فيه الاتحاد الأوروبي خطة رئيس الوزراء "لآلية مستقلة" للإشراف على الكيفية التي قد تترك بها المملكة المتحدة الاتحاد الجمركى إذا انهارت محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.