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رئاسة مركز الداخلة تنفذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة موط

الأحد، 11 نوفمبر 2018 08:44 ص
رئاسة مركز الداخلة تنفذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة موط جانب من الحملة
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد بتأمين من قسم شرطة الداخلة حملة إشغالات مكبرة بمدينة موط، لرفع جميع الإشغالات والمعوقات بميدان المستشفى والشوارع المحيطة. 
 
وأفاد بيان من رئاسة المركز، أنه تم تنفيذ الحملة بناء على توجيهات كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة وفى إطار ضبط الحركة في شوارع وميادين مدينة موط ورفع الإشغالات، وترأس الحملة الدكتور نبيل حنفى نائب أول مركز الداخلة وبمشاركة رؤساء الأحياء بمدينة موط وإدارتى الإشغالات والإيرادات بالمركز. 
 
وتم نقل الباعة الجائلين من ميدان المستشفى إلى الأماكن المخصصة لهم بسوق الخضروات والفاكهة بجوار مستشفى الداخلة العام حيث رئيس مركز ومدينة الداخلة على ضرورة تكثيف هذه الحملات لإزالة جميع الإشغالات لتيسير حركة المواطنين والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
 
 

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