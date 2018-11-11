رئاسة الجابون: حالة الرئيس على بونجو تحسنت بشكل كبير

ليبرفيل أ ش أ

أكد المتحدث باسم الرئاسة فى الجابون، اليوم الأحد، أن الحالة الصحية للرئيس على بونجو قد تحسنت بشكل كبير.

ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية عن المتحدث قوله: "إن الأيام الأخيرة شهدت تسارعا فى شفاء الرئيس بونجو من متاعبه الصحية".

وكشف المتحدث - فى بيانه الذى أذيع عبر شاشات التليفزيون الرسمى - أن الرئيس على بونجو كان يعانى من حالة نزيف استدعت خضوعه لرعاية صحية".

يشار إلى أن على بونجو يحكم الجابون - المستعمرة الفرنسية السابقة - منذ وفاة والده عمر بونجو عام 2009 .