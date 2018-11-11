دى كابريو ونجوم هوليود يهاجمون ترامب لانتقاده جهود مكافحة حرائق كاليفورنيا

هاجم عدد من نجوم هوليود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد انتقاداته لإدارة مكافحة حرائق الغابات فى كاليفورنيا وتهديده بسحب المخصصات الخاصة بمكافحة الحرائق فى الولاية.

قال دونالد ترامب فى تدوينة على حسابه الشخصى مساء السبت: "ليس هناك أى سبب لسقوط مثل هذا العدد الكبير من القتلى فى حرائق الغابات بكاليفورنيا سوى أن طريقة التعامل معها متواضعة بل وسيئة". وتابع: "نخصص مليارات الدولارات سنويا، ومع ذلك، تفقد أعداد كبيرة من الضحايا أرواحهم، وهذا يرجع إلى سوء التعامل مع حرائق الغابات.. يجب معالجة مثل هذا الوضع على الفور وإلا فلن ندفع أموالا فيدرالية مستقبلًا".

وكان ليوناردو دى كابريو، المعروف بدفاعه عن قضايا البيئة، من بين من انتقدوا تغريدة ترامب، وقال فنان هوليود على تويتر: "السبب الذى جعل حرائق الغابات تتفاقم هو التغير المناخى والجفاف التاريخى.. مساعدة الضحايا وجهود الإغاثة فى ولايتنا لا ينبغى أن يكون يكون قضية حزبية".

بينما وصفت المغنية كاتى بيرى رد "ترامب" بأنه بلا قلب وقالت على "تويتر" أمس السبت: إن هذا رد بلا قلب بالتأكيد، لا يوجد سياسة فى هذا الأمر فقط عائلات أمريكية جيدة تخسر منازلها بينما أنت تغرد، ويذهبون إلى الملاجئ".

أما الممثلة باترشيا أركيت فكتبت تقول ربما يحب ترامب أن يرى ما يحدث لو تم تهديد كاليفورنيا بتعليق ضرائبنا الفيدرالية.