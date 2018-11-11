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دواوين الوزارات ×24 ساعة.. "التموين" تحدد سعر حلاوة المولد بـ50 جنيها للكيلو

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات ×24 ساعة.. "التموين" تحدد سعر حلاوة المولد بـ50 جنيها للكيلو وزير التموين
كتب وليد عبد السلام
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 

الصحة : 

"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها

 

وزارة التضامن الاجتماعى:

غادة والى: 376 مليون جنيه منح أجنبية لـ 112 جمعية أهلية عن شهر أكتوبر

 

وزارة التموين:

التموين تحدد سعر "حلاوة المولد" بـ50 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية

 

وزارة التربية والتعليم:

وزارة التعليم تتفاوض مع "جوجل" لتسهيل الوصول عبر محرك البحث إلى بنك المعرفة

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

 

وزارة النقل:

سيدة تلد طفلتها بمحطة مترو سراى القبة

 

وزارة الزراعة:

"الزراعة" توفير تقاوى المحصول الشتوى.. واستمرار حرث التربة وتطهير المراوى

لجنة مشتركة بين "الزراعة" والمركزى للمحاسبات لفحص ملفات الوزارة والصناديق الخاصة

وزارة التعليم العالى:

التعليم العالى تواصل الحرب على الكيانات الوهمية.. الضبطية القضائية تداهم الأكاديمية المصرية ومركز عين شمس للدراسات التكنولوجية لمزاولتهما نشاطا دون تراخيص والنصب على الطلاب.. ومصدر: 95 إجمالى الأماكن المغلقة

 

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة: خطة تطوير شاملة لصناعة الغزل خلال 3 سنوات


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