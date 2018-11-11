دواوين الوزارات ×24 ساعة.. "التموين" تحدد سعر حلاوة المولد بـ50 جنيها للكيلو

الصحة :
"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها
وزارة التضامن الاجتماعى:
غادة والى: 376 مليون جنيه منح أجنبية لـ 112 جمعية أهلية عن شهر أكتوبر
وزارة التموين:
التموين تحدد سعر "حلاوة المولد" بـ50 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية
وزارة التربية والتعليم:
وزارة التعليم تتفاوض مع "جوجل" لتسهيل الوصول عبر محرك البحث إلى بنك المعرفة
"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة
وزارة النقل:
سيدة تلد طفلتها بمحطة مترو سراى القبة
وزارة الزراعة:
"الزراعة" توفير تقاوى المحصول الشتوى.. واستمرار حرث التربة وتطهير المراوى
لجنة مشتركة بين "الزراعة" والمركزى للمحاسبات لفحص ملفات الوزارة والصناديق الخاصة
وزارة التعليم العالى:
التعليم العالى تواصل الحرب على الكيانات الوهمية.. الضبطية القضائية تداهم الأكاديمية المصرية ومركز عين شمس للدراسات التكنولوجية لمزاولتهما نشاطا دون تراخيص والنصب على الطلاب.. ومصدر: 95 إجمالى الأماكن المغلقة
وزارة القوى العاملة:
وزير القوى العاملة: خطة تطوير شاملة لصناعة الغزل خلال 3 سنوات
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