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دفاع رئيس مباحث حدائق القبة المتهم بتعذيب "زلطة" يطلب سماع باقى الشهود

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:13 م
دفاع رئيس مباحث حدائق القبة المتهم بتعذيب "زلطة" يطلب سماع باقى الشهود محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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طالب دفاع رئيس مباحث قسم حدائق القبة و4 أمناء شرطة، المتهمين بتعذيب وقتل المحتجز أحمد السيد عجمى، الشهير بـ«زلط»، العدول عن التنازل عن سماع باقى شهود الإثبات، لكن المحكمة ردت بأن ذلك تعطيلا لسير المحاكمة.

وشهدت الجلسة الماضية مفاجأت جديدة، حيث عدلت زوجة المجنى عليه عن أقوالها فى تحقيقات النيابة، بعد اتهامها تامر فراج رئيس المباحث ووحدة قسم شرطة حدائق القبة، بتعذيب زوجها حتى الموت، لكنها فى جلسة عدلت عن أقوالها، وكتبت إقرارا تنفى فيه كل التهم عن المتهمين الموجودين فى القفص.

وبسؤال رئيس المحكمة لها عن سبب عدولها عن أقوالها، قائلة للمحكمة: "ده نصيبه وأجله".

 


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