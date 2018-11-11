حى دار السلام بالقاهرة ينتهى من إنشاء كوبرى مشاة على كورنيش النيل

أكد العميد طارق اليمنى، رئيس حى دار السلام، جنوب القاهرة، أن الحى انتهى من تركيب جسم كوبرى المشاة الواقع بمنطقة كورنيش النيل مطلع كوبرى السلام بتكلفة من البنك الأهلى المصرى.

من جانبه أكد المهندس سعد عفيفي، مساعد رئيس الحى ، لـ"اليوم السابع"، أن كوبرى المشاة أنشىء وفقا لتعليمات نائب المنطقة الجنوبية اللواء أحمد فؤاد ورئيس الحى كما هو مخطط له، وفى انتظار الافتتاح الرسمي من قبل محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال.

وأشار سعد إلى أن ذلك الكوبرى سيوفر الأمان ويعمل على سلامة المواطنين بحى دار السلام ناحية الكورنيش لأنه سيحد من نسبة حوادث السير ويساعد فى انسيابية حركة المرور.