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حنان عشراوى: "عرفات" تصدى لجميع محاولات طمس هوية وتاريخ وحضارة فلسطين

الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:54 م
حنان عشراوى: "عرفات" تصدى لجميع محاولات طمس هوية وتاريخ وحضارة فلسطين حنان عشراوى
رام الله (أ ش أ)
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قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، إن التاريخ ظلم فلسطين فأصبحت ضحيته، لكنه أنصفها بمنحها قياديا ورمزا مثل ياسر عرفات الذى تصدى لجميع محاولات محو وجودها أو طمس هويتها وتاريخها وحضارتها.

وأضافت "عشراوي"- فى بيان، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ 14 لرحيل القائد الشهيد ياسر عرفات- "لقد كان (أبو عمار) الرجل الثائر صاحب القامة الوطنية الجمعيّة؛ عنوان فلسطين ورمزها النضالى، الأب الحانى والإنسان الذى احترم الطفل الصغير بمثل احترامه لزعيم أو رئيس، وحتى أكثر".

وأشارت إلى أن "عرفات تغلغل فى تراب الوطن منذ النكبة ورسخ العودة وعاد، فهو صاحب التاريخ النضالى الطويل والسيرة الممتدة التى يصعب اختزالها بكلمات، وهو القائد الذى جسد قضيتنا وترك إرثا وتاريخا ثابتا لا يزول، وحفر معالم الهوية الوطنية الفلسطينية، وسكن فى وجدان الشعب، وصاغ نهجا نضاليا ومفاهيم راسخة لا تتبدد".

ولفتت "عشراوي" إلى أن القائد أبوعمار ولد على تراب هذه الأرض المقدسة والتحم بثوابتها، فكانت له القدس البوصلة والهدف والهوية، واللاجئون منبع الإيمان بالعودة، ووحدة الصف كانت سفينته ومرساته.

وأضافت: "قاد عرفات دفة فلسطين بدراية وحنكة، وبرع فى إدارة معركة البقاء وسط عالم من المتناقضات، ناور وحاور دون أن يفرط بأى حق من حقوق الشعب الفلسطينى مستندا إلى عدالة هذه القضية وإرادة هذا الشعب الذى لا يهزم.

 

 


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