حبس 4 متهمين لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن بالتجمع 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم: "ن.م "، "ف.ع""م.ع" عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الشقق السكنية.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من "ع.م" يفيد بسرقة شقته، بتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهم "ن.م "، "ف.ع"، "م.ع"، وبضبطهم تم اكتشاف أنهم وراء عدة سرقات سابقة وبسؤالهم اعترفوا بسرقتهم للعديد من الشقق السكنية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.