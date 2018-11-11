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حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:42 م
حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور مخدر الترامادول-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطلين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور، وبحوزتهما 14ألف قرص مخدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.
 
وتوصلت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى تورط "سامح.و" و"حسن.ش"، عاطلين، فى الاتجار بالمواد المخدرة.
 
وبإعداد كمين لهما تمكن رجال المباحث بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة من ضبطهما، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى، وبحوزتهما 14 ألف قرص مخدر، وهاتفين محمول، ومبلغ مالى.
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

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