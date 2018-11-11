video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حبس سائق زوجة الفنان محمد رمضان سنة مع إيقاف التنفذ لاتهامه بقتل شخص

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:42 م
حبس سائق زوجة الفنان محمد رمضان سنة مع إيقاف التنفذ لاتهامه بقتل شخص محكمة - أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

قضت محكمة جنح كرداسة، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لسائق زوجة الفنان محمد رمضان لاتهامه بالقتل والإصابة الخطأ، بعدما تسبب فى مصرع شخص سودانى الجنسية، بحادث سيارة.

 

كان المستشار وليد سراج المحامى العام الأول لنيابات كرداسة قد أحال سائق زوجة الفنان محمد رمضان إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، وأشارت التحقيقات التى باشرها إسلام شاكر مدير نيابة كرداسة ومركز إمبابة أنه أثناء سير سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل أعلى محور 26 يوليو قبل نفق فودافون باتجاه ميدان لبنان تقل 5 أشخاص سائق وآخر مصرى وزوجته تايلندية وصديقهم تايلندى والخامس سودانى الجنسية متوجهين لاستلام السودانى عمل فى أحد المطاعم انفجر الإطار الأمامى الأيسر للسيارة ما أدى إلى اصطدامها بالرصيف ثم توقفها بعرض الطريق.

 

كما أشارت التحقيقات، إلى أنه مع فور توقف السيارة بعرض الطريق قدمت سيارة تستقلها زوجة الفنان محمد رمضان وصديقتها ويقودها سائق زوجة الفنان فاصطدمت بالسيارة المتوقفة من الجانب الأيمن ما أدى لإصابة 3 من مستقلى السيارة المصرى وزوجته التايلندية والتايلندى الآخر بكدمات والتواءات وجروح طفيفة بينما أصيب صديقهم السودانى 41 سنة بشدة فى الرأس أدت إلى دخوله فى غيبوبة نتيجة إصابته بنزيف وتم نقله إلى المستشفى وفارق الحياة بعدها بساعة متأثرًا بإصابته.

 

وأصيبت زوجة الفنان محمد رمضان وصديقتها بكسور بالقدمين بينما تهشمت السيارة بالكامل وتهشمت مقدمة "كبوت" سيارة زوجة رمضان، وجهت النيابة للسائق المتهم "عبد العزيز.ا" 27 سنة، تهمتى القتل الخطأ للمتوفى السودانى والإصابة الخطأ لـ 3 آخرين، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفور ورود التحريات حول الواقعة وسماع أقوال المصابين تمت إحالة المتهم إلى محكمة جنح كرداسة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة سائق زوجة محمد رمضان وإحالتها لدائرة أخرى للاختصاص الرقمى

اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة سائق زوجة محمد رمضان بتهمة القتل الخطأ

8 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة سائق زوجة محمد رمضان بتهمة القتل الخطأ

اخبار الحوادث

حوادث

محمد رمضان




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة