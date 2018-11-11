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حالة من الحزن تسيطر على أهالى قرية بمنشأة القناطر بعد سقوط "يوسف" ضحية للإهمال

الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:36 م
حالة من الحزن تسيطر على أهالى قرية بمنشأة القناطر بعد سقوط "يوسف" ضحية للإهمال يوسف ضحية الاهمال
كتب بهجت أبو ضيف
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سادت حالة من الحزن بين أهالى قرية وردان بمنشأة القناطر، بعد فقدان طفل يبلغ من العمر 9 سنوات حياته، نتيجة إصابته بصعق كهربائى عندما لامس جسده "تاندة" خاصة بمحل تجارى.

وقدم أهالى القرية التعازى لأسرة الطفل أحمد يوسف، وطالبوا أصحاب المحلات بفحص التاندات الخاصة بهم، وأعمدة الإنارة بالشوارع، خشية وقوع الحادث مرة أخرى، مع دخول فصل الشتاء، وتكرار هطول الأمطار التى تؤدى إلى حدوث ماس كهربائى.

ومن جانبها تحقق نيابة كرداسة ومركز إمبابة فى الحادث، حيث صرحت بدفن جثمان الطفل، وتسليمه لأسرته، وذكر شهود عيان من القرية أن الطفل أثناء سيره بالشارع لامس جسده "تاندة" خاصة بمحل تجارى، حيث كان موصل بها تيار كهربائى مما أسفر عن مصرعه، كما رجح شهود عيان أن يكون هطول الأمطار وراء وصول التيار الكهربائى للتاندة الخاصة بالمحل.

 

يوسف ضحية الاهمال (1)
يوسف الضحية

وتلقى العقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة إصابته بصعق كهربائى بإحدى قرى منشأة القناطر.

فانتقل الرائد طارق مدحت رئيس مباحث منشأة القناطر، إلى محل الواقعة، وتبين أن طفل يدعى "يوسف. أ" 9 سنوات أثناء سيره بالشارع لامس جسده تندة خاصة بمحل تجارى بها موصل كهرباء، مما أسفر عن إصابته بصعق كهربائي ومفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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