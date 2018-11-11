جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بأحياء الزاوية الحمراء والأميرية

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أحياء الزاوية الحمراء والأميرية فى جولة مفاجئة قام خلالها باستدعاء كل من رؤساء الأحياء واللواء محسن المأمون رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة وأصدر تعليماته برفع كافة المحلفات ورفع كفاءة كورنيش ترعة الطوارئ وتكثيف حملات النظافة بالحيين، وكذلك التأكيد على عمل أعمدة الإنارة بكفاءة وصيانة العاطل منها مع رفع كافة الاشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة مستودع أنابيب الغاز الرئيسي بحي الزاوية الحمراء بشارع بور سعيد وتأكد من عدم وجود أى عجز فى الكميات المستحقة يومياً وتوفيرها بيسر وسهولة.

وشدد على أهمية الالتزام بالأسعار المقررة من مجلس الوزراء لسعر الأنبوبة من المخزن، مشيراً إلى أهمية استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل طبقاً لخطة الشركات العاملة بالقاهرة وتقديم التيسيرات اللازمة لهم للانتهاء في المواعيد المحددة وذلك بما يعود بالنفع العام على المواطنين والدولة.



