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جولة مفاجئة لرئيس مدينة شبرا الخيمة تكشف نقص أدوية وعمال نظافة مستشفى ناصر

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:40 ص
جولة مفاجئة لرئيس مدينة شبرا الخيمة تكشف نقص أدوية وعمال نظافة مستشفى ناصر جانب من الجولة
القليوبية - إبراهيم سالم
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شن اللواء مجدى الوصيف، رئيس مدينة شبرا الخيمة، جولة مفاجئة على مستشفى ناصر العام لمتابعة سير الأعمال بها، حيث تفقد أقسام المستشفى "قسم الأشعة، معامل تحاليل المخدرات، قسم تحليل فيروس سي، الحضانات، المطبخ، غرف الغسيل والتعقيم، الصيدلية، وغرف التمريض"، برفقة الدكتور نادر وديع مدير إدارة غرب الصحية، ورؤوف رمضان مساعد رئيس مدينة شبرا.

 

وأكد "الوصيف"، على أنه تلاحظ وجود عدة سلبيات منها سوء حالة النظافة العامة ببعض أقسام المستشفى، ونقص فى عدد عمال النظافة بالنسبة لأعمال النظافة التى تحتاجها المستشفى، وسوء التهوية لغرفة التعقيم وكى المفروشات ولا يتم كى المهمات بعد غسلها، ووجود نقص فى بعض أنواع الأدوية بالصيدلية والتى يضطر المريض لشرائها من الخارج وهى "ادوية خاصة بقسم الأطفال والحضانة الخاصة بالأطفال المبتسرين - ميكوفيللين - نانوزوكسيد - زنك – زيرتك"، وعدم وجود تكييف مركزى بالمستشفى بالرغم من توافر فتحات مجهزة له، وعدم التزام بعض الأطباء وفريق التمريض بارتداء الزى المخصص لهم.

 

وأوضح رئيس مدينة شبرا الخيمة، أنه تم المرور خارج سور المستشفى تلاحظ وجود أكشاك وإشغالات بجوار السور من الخارج تعوق حركة السير وتعوق دخول وخروج سيارات الإسعاف من وإلى المستشفى وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهذا الشأن.

 

ونبه الوصيف، على كل من مدير إدارة غرب الصحية، ومدير المستشفى، بضرورة تلافى كافة الملاحظات المأخوذة على المستشفى فى أسرع وقت ممكن وسيتم معاودة المرور لمتابعة تلافى الملاحظات.


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