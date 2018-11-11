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الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:11 م
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للشهر الثالث..

جهاز حماية المستهلك يطلق غدا مبادرة "اليوم المفتوح" لحل شكاوى المواطنين

الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:04 م
جهاز حماية المستهلك يطلق غدا مبادرة "اليوم المفتوح" لحل شكاوى المواطنين اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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أعلن جهاز حماية المستهلك أن إطلاق المبادرة الوطنية "اليوم للفتوح" للشهر الثالث غدا الاثنبن والتى تستهدف إقامة معسكر عمل بمقر الجهاز بالقرية الذكية لحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية.
 
ويأتى ذلك فى إطارالاستراتيجية التى تتبناها مؤسسات الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والعمل على حلها، وتأكيدا على ما جاء بمحاور برنامج الحكومة الشامل الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن التأكيد على إيجاد آليات غير تقليدية لحل الشكاوى من خلال تيسير الإجراءات.
 
وسيقوم الجهاز بإطلاق مبادرة "اليوم المفتوح" الثالث غدا من الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل لحل شكاوى المستهلكين بمقر الجهاز بالقرية الذكية بمشاركة كافة الكيانات والأطراف فى المنظومة الاستهلاكية.
 
وطالب اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين ممن لديهم أى شكاوى متعلقة بالمنظومة الاستهلاكية أن يتواصلوا مع الجهاز عبر آليات التواصل المعلن عنها وخدمة "المواطن رقيب" على 5 الواتس أب 01281661880، مؤكدا استعداد الجهاز من خلال اليوم المفتوح الثالث بالقرية الذكية لتلقي أي شكاوي ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية وموقع الجهاز والعمل علي الحل الفوري وإزالة أسبابها  في أسرع وقت.
 
وأشار اللواء الدكتور راضى عبد المعطى إلى أن فريق العمل بالجهاز مؤمن برسالته تماما فى مجال حماية المستهلك من أجل صون وحماية حقوقه فى إطار متوازى بين إجراءات التوعية والحماية والرقابة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضبط المنظومة الاستهلاكية، خاصة فى ظل توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأهمية تخفيض زمن الاستجابة لحل الشكاوى المتعلقة بالمنظومة الاستهلاكية، واستكمالا للمبادرات الوطنية التى أطلقها جهاز حماية المستهلك لحل شكاوى المستهلكين والتى حققت نتائج إيجابية فى حل تلك الشكاوى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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