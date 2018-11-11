جنايات الإسكندرية تقضى بإعدام عاطل لقتله سائق بغرض السرقة

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية خلال جلستها المنعقدة اليوم الأحد بإجماع الآراء ، وبعد أخذ رأي المفتي بإعدام عاطل لإدانته بقتل سائق بهدف السرقة مع سبق الإصرار والترصد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين : عبد العظيم صادق خليفة ووديع حنا ناشد ، وأمانة سر إيهاب القصيبي.

وتعود أحداث القضية لسنة 2014 عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، تفيد بقيام عاطل بقتل سائق مع سبق الإصرار والترصد لسرقة سيارته.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهم عقد النية والعزم على قتل المجني عليه بعد قيامه باستدراجه إلى منزله ، وأوهمه بنقل بعض المنقولات من منزله بسيارة المجني عليه، إلا أنه قام بطعنه بسلاح أبيض عدة طعنات أودت بحياته، ثم قام بسرقة السيارة وهاتفين محمولين مملوكين للقتيل، حيث أحيل للمحاكمة ليصدر الحكم المتقدم.