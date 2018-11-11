جمارك السيارات ببورسعيد تفرج عن 1362 سيارة بـ302 مليون جنيه خلال أكتوبر

بورسعيد – السيد فلاح

أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد برئاسة الدكتور محمد الرمال، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بجمارك بورسعيد، خلال شهر أكتوبر 2018، عن 331 سيارة "ملاكى" موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائى و1031 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 302 مليون 189 ألفا 630 جنيها. كما قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 192 بيانا جمركيا خلال نفس الفترة.

وبلغت الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن هذه السيارات 74 مليونا 484 ألفا 796 جنيها والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 21 مليونا 551 ألفا 191 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 96 مليونا 35 ألفا 987 جنيها.

وعلى جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية والمفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر أكتوبر 2018 حوالى 1100 بيان جمركى بقيمة إجمالية 215 مليونا 107 آلاف 365 جنيها.

كما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنها 14 مليونا 927 ألفا 93 جنيها، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 30 مليونا 27 ألفا 186 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 44 مليونا 954 ألفا 279 جنيها.

وخلال شهر أكتوبر 2018 أيضًا بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها بمجمع سيارات النقل والمعدات 115 بيانا جمركيا وارد نهائى معدات "حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية – سيارات نقل" بقيمة إجمالية 64 مليونا 652 ألفا 27 جنيها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 2 مليون 409 آلاف 91 جنيها والضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 6 ملايين 736 ألفا 202 جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 9 ملايين 145 ألفا 293 جنيها.

كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات عن مخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 98 ألفا و830 جنيهًا.

وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات "الملاكى" ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر أكتوبر 2018 حوالى 581 مليونا 949 ألفا 22 جنيها.

ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 91 مليونا 820 ألفا 980 جنيها وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لجهات أخرى 58 مليونا 314 ألفا 579 جنيها، ويبلغ إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر أكتوبر 2018 حوالى 150 مليونا 135 ألفا 559 جنيهًا.