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جامعة الوادى الجديد: انتخابات اتحاد الطلاب بكلية التربية فقط وفوز 5 اتحادات بالتزكية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:24 م
جامعة الوادى الجديد: انتخابات اتحاد الطلاب بكلية التربية فقط وفوز 5 اتحادات بالتزكية جامعة الوادى الجديد
أ.ش.أ
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صرح الدكتور عاطف أبو الوفا رئيس جامعة الوادى الجديد، بأنه تم إجراء انتخابات اتحاد الطلاب، اليوم، بكلية التربية فقط، لفوز اتحاد الطلاب بالتزكية على مستوى كليات الزراعة والطب البيطرى والعلوم والآداب والتربية الرياضية.

 

وأضاف الدكتور أبو الوفا، أن كلية التربية تجرى بها الانتخابات بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين طبقا للجدول المرسل من وزارة التعليم العالى، لافتا إلى أنه فى حالة وجود إعادة سيتم إجراؤها غدا الاثنين.

 

وأشار إلى أن انتخاب أمناء اللجان النوعية ومساعديهم سيكون بعد غد الثلاثاء، فى حين سيتم يوم الأربعاء المقبل انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وبعدها سيتم التصعيد على مستوى الجامعة لانتخاب أمين اتحاد الطلاب بجامعة الوادى الجديد يوم الخميس المقبل لأول مرة، بعد استقلال الجامعة عن جامعة أسيوط، مؤكدا حرص الجامعة على تفعيل الأنشطة الطلابية والانتخابات، حيث أنها من أهم العوامل التى تساعد الطلاب على القيادة وخدمة المجتمع والعمل التطوعى.


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