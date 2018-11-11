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تعرف على 17 اختبارا يقدمها معمل الخلايا الفوتوفولطية بـ"الطاقة المتجددة"

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:00 ص
تعرف على 17 اختبارا يقدمها معمل الخلايا الفوتوفولطية بـ"الطاقة المتجددة" أبراج كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن الاختبارات التى تقوم بها معمل الخلايا الفوتوفولطية بهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة ، و فيما يلى أنواع الأخبارات بمعامل الهيئة:

1-           الفحص الظاهرى للنماذج الشمسية.

2-           قياس الأداء عند درجات الحرارة القياسية.

3-           قياس مقاومة الأرض للأنظمة الشمسية.

4-           تأثير التقادم على الخلايا الشمسية.

5-           العزل للنماذج الشمسية.

6-           قياس الأداء عند الإشعاع الشمسى.

7-           الفيض الضوئى.

8-           التعرض للظروف المناخية المختلفة.

9-           التجمد و الرطوبة.

10-      كفاءة البطاريات.

11-      قياس الخصائص الكهربائية للتيار المتردد.

12-      قياس القدرة الكهربائية بقياس المحاكى الشمسي.

13-      اختبار الحرارة الرطبة.

14-      اختبار الأستضاءة الكهربائية.

15-      اختبار قياس الخصائص الكهربائية للنماذج الشمسية بالمواقع.

16-      اختبار التعرض لعدد من الدورات الحرارية.

17-      اختبار التقشير للنماذج الشمسية.

 

 


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الكهرباء

الأختبارات

الخلايا الفوتوفولطية

الطاقة المتجددة




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