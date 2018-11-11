تعرف على 17 اختبارا يقدمها معمل الخلايا الفوتوفولطية بـ"الطاقة المتجددة"

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن الاختبارات التى تقوم بها معمل الخلايا الفوتوفولطية بهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة ، و فيما يلى أنواع الأخبارات بمعامل الهيئة:

1- الفحص الظاهرى للنماذج الشمسية.

2- قياس الأداء عند درجات الحرارة القياسية.

3- قياس مقاومة الأرض للأنظمة الشمسية.

4- تأثير التقادم على الخلايا الشمسية.

5- العزل للنماذج الشمسية.

6- قياس الأداء عند الإشعاع الشمسى.

7- الفيض الضوئى.

8- التعرض للظروف المناخية المختلفة.

9- التجمد و الرطوبة.

10- كفاءة البطاريات.

11- قياس الخصائص الكهربائية للتيار المتردد.

12- قياس القدرة الكهربائية بقياس المحاكى الشمسي.

13- اختبار الحرارة الرطبة.

14- اختبار الأستضاءة الكهربائية.

15- اختبار قياس الخصائص الكهربائية للنماذج الشمسية بالمواقع.

16- اختبار التعرض لعدد من الدورات الحرارية.

17- اختبار التقشير للنماذج الشمسية.