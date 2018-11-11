تعرف على 17 اختبارا يقدمها معمل الخلايا الفوتوفولطية بـ"الطاقة المتجددة"

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن الاختبارات التى تقوم بها معمل الخلايا الفوتوفولطية بهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة ، و فيما يلى أنواع الأخبارات بمعامل الهيئة:
1- الفحص الظاهرى للنماذج الشمسية.
2- قياس الأداء عند درجات الحرارة القياسية.
3- قياس مقاومة الأرض للأنظمة الشمسية.
4- تأثير التقادم على الخلايا الشمسية.
5- العزل للنماذج الشمسية.
6- قياس الأداء عند الإشعاع الشمسى.
7- الفيض الضوئى.
8- التعرض للظروف المناخية المختلفة.
9- التجمد و الرطوبة.
10- كفاءة البطاريات.
11- قياس الخصائص الكهربائية للتيار المتردد.
12- قياس القدرة الكهربائية بقياس المحاكى الشمسي.
13- اختبار الحرارة الرطبة.
14- اختبار الأستضاءة الكهربائية.
15- اختبار قياس الخصائص الكهربائية للنماذج الشمسية بالمواقع.
16- اختبار التعرض لعدد من الدورات الحرارية.
17- اختبار التقشير للنماذج الشمسية.
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