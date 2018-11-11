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تعرف على مدارس الأوقاف القرآنية لتحفيظ الأطفال بالوادى الجديد.. صور

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:00 ص
تعرف على مدارس الأوقاف القرآنية لتحفيظ الأطفال بالوادى الجديد.. صور المدارس القرأنيه
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تستكمل مديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد أعمال المدارس القرآنية التى تم تدشينها لتحفيظ النشء القرآن الكريم وتعليمهم الصلاة وكيفية الحفاظ عليها، حيث تم تدشين 25 مدرسة قرآنية على مستوى مراكز المحافظة تحت إشراف المديرية والتى يقوم عليها أئمة ومشايخ الأوقاف بمتابعة الدكتور محمد محمود بخيت وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ويتم التدريس فيها يوميا فى أوقات ما بين الصلوات وبما يتناسب مع ظروف التلاميذ المنضمين لتلك المدارس القرآنية.

وقال الدكتور محمد بخيت وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن المدارس القرآنية تأتى فى إطار تفعيل جهود المديرية لنشر ثقافة حفظ القرآن الكريم على يد العلماء والمحفظين المعتمدين لدى المديرية، حيث تستقبل المدارس الأطفال والنشء يوميا لتحفيظهم القرآن الكريم وتعليمهم مبادئ الإسلام السمح وتدريبهم على الصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة التى يجب أن يتربى عليها الأطفال منذ صغرهم.

وأضاف بخيت أن فكرة المدارس القرآنية تم تنفيذها برعاية فضيلة الدكتور محمد مختار جمعية وزير الأوقاف وبمشاركة كل الأئمة والخطباء المعتمدين لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم بطريقة صحيحة، مؤكدا على أنه تم اعتماد عدد من مكاتب التحفيظ التى ستشرف عليها المديرية خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات اعتماد محفظات جدد للقرآن لتشغيلها.

وأكد بخيت على أن المدارس القرآنية بدأت بتكوين 15 مدرسة قرآنية بالخارجة وهى فى مسجد البساتين الكبير والمجمع الإسلامى ومسجد معاذ ومسجد الحى الجديد ومسجد المحابس ومسجد المروة القديم ومسجد السيدة نفيسة ومسجد التوحيد ومسجد الأنصار ومسجد جنة النعيم ومسجد صلاح الدين ومسجد الاستقامة ومسجد الملاحظين ومكتب تحفيظ مسجد أبو خالد ومكتب تحفيظ مسجد سوق الجنة وتبعها إنشاء 10 مدارس أخرى على مستوى باقى المراكز بالمحافظة كمرحلة اولى من التنفيذ.

 
 
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