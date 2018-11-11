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تعرف على قائمة الفائزين بمسابقة الإنشاد الدينى التابعة لمنطقة الأقصر الأزهرية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:00 ص
تعرف على قائمة الفائزين بمسابقة الإنشاد الدينى التابعة لمنطقة الأقصر الأزهرية مسابقه الانشاد الدينى
الأقصر – أحمد مرعى
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أقيمت مسابقة الإنشاد الدينى الجماعى للبنين للمراحل الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى منطقة الأقصر الأزهرية، وذلك بإدارة رعاية الطلاب وجاءت النتيجة فى المرحلة الابتدائية، فى المركز الأول "معهد القرايا" بإدارة إسنا غرب بمشاركة التلاميذ "عمر سعد محمد" و"محمد جمعة" و"عبد الحكيم عز الدين" و"ياسين عبده محمود" و"محمود حسن على".

أما المرحلة الإعدادية فقد فاز "معهد أرمنت الحيط" بالمركز الأول، بمشاركة الطلاب "محمود أحمد محمد" و"عاصم غريب محمد" و"خالد أشرف بصرى” و"أحمد حسين محمد" و"عبد الستار مدحت" و"أسامه حسين"، واشتدت المنافسة فى المرحلة الثانوية وفاز بالمركز الأول "معهد أرمنت الحيط" بمشاركة الطلاب "صالح جهلان صالح" و"عبد الرحمن السيد النوبى” و"أحمد قناوى أبو الحجاج" و"حسن ممدوح حسن"، وقد تكونت لجنة التحكيم من حرزالله قناوى عباس وتقى همام موجها اللغة العربية والدينية.

وقد أشرف على المسابقات من منطقة الأقصر الأزهرية، كل من محمود عبدالرحمن مسئول الأنشطة الدينية والثقافية برعاية الطلاب، وذلك تحت إشراف عبدالجليل محمد مدير رعاية الطلاب بالمنطقة.


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