تعرف على علاقة زهرة الخشخاش والضحايا من الجنود فى الحرب العالمية الأولى

كتب هيثم سلامة

هناك علاقة بين زهرة الخشخاش والضحايا من الجنود فى الحرب العالمية الأولى، حيث نمت بين القبور وأصبحت علامة مميزة ورمزا لتذكر الزائرين لها التضحيات التى قدموها.

أدوين سمويل ، المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط، فسر تلك العلاقة عبر تغريدة له عبر تويتر، قائلأ:" زهرة الخشخاش ترافقنا دائما نحن البريطانيين عندما نحيى ذكرى الذين سقطوا فى ساحات القتال، هذه الزهرة التي نمت بين قبور الجنود تذكّرنا بالتضحيات التي قدمها هؤلاء لا سيما خلال الحرب العالمية الاولى #كي_لا_ننسى".

وأضاف :" 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى .. 100 عام على انتهاء حرب دامية ذهب ضحيتها الملايين. اليوم نتذكر أولئك الذين ضحوا بأنفسهم من أجل إنقاذ الكثيرين".





ويحيى العالم اليوم الذكرى المئوية على الهدنة التى وضعت نهاية الحرب العالمية الأولى التى أودت بحياة قرابة 17 مليون شخص بين جندى ومدنى.