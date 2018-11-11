video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على رأى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية فى حكم الاحتفال بالمولد النبوى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:00 ص
تعرف على رأى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية فى حكم الاحتفال بالمولد النبوى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على
إضافة تعليق

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، موضحا أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مشروع بالأدلة الصحيحة التى وردت فى الكتاب والسنة وباتفاق علماء الأمة، وأن أى أقوال من شأنها تحريم الاحتفال بهذا اليوم المعظم هى مخالفة للصحيح وخروج على الإجماع؛ مشيرًا إلى أن الاحتفال بيوم مولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مظهر من مظاهر تعظيمه، وعلامة من علامات محبته، ومن المعلوم أن تعظيم النبي ومحبته أصل من أصول الإيمان، وقد جاء فى الحديث الذى رواه الإمام البخارى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين».

والدليل على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من القرآن الكريم، قوله تعالى فى سورة إبراهيم: «وذَكِّرهم بأَيامِ اللهِ»، ولا شك أن أعظمُ أيام الله قدرًا هو يوم مولده صلى الله عليه وسلم، ومن أدلة مشروعية الاحتفال أيضًا من القرآن الكريم قوله تعالى في سورة يونس: «قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا»، قال عبد الله ابن عباس، فى تفسيره لهذه الآية: (فضلُ الله: العلمُ، ورحمتُه: مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلَّا رَحْمَة للْعَالمين»).

وقد كرَم الله تعالى الأيام التى ولد فيها الأنبياء - عليهم السلام - وجعلها أيام سلام، فقال سبحانه فى سورة مريم: «وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ»، ومن المعلوم أن فى يوم الميلاد نعمة الإيجاد، وهى سبب كل نعمة بعدها، ولا شك أن يوم ميلاد النبى - صلى الله عليه وسلم - سببُ كل نعمة فى الدنيا والآخرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفائزة بالمركز الثانى فى"تحدى القراءة العربى": سعيدة بتكريم شيخ الأزهر ورئيس البرلمان

الثانية على العالم فى "تحدى القراءة العربى": سعيدة بتكريم شيخ الأزهر

الازهر الشريف

المولد النبوى

مركز الازهر للفتوى




لا تفوتك
مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة