تعرف على جرائم غانم الكبيسى مدير مخابرات تنظيم الحمدين فى حق الشعب القطرى

كتب إسلام جمال

كشف حساب قطريليكس، عن جرائم غانم الكبيسى، مدير المخابرات القطرية، والذى وصفه الحساب بأنه "إبليس الحمدين".

وتولى غانم الكبيسى مدير المخابرات القطرية ملف دعم الإرهاب فى العالم العربى، بتكليف من تنظيم الحمدين، فكان المخطط الأول لسياسات الدوحة لتصدير الفوضى وعراب التطبيع مع إسرائيل والانفتاح على تركيا وإيران.

وقاد الكبيسى حملة اعتقالات واسعة وسط صفوف المعارضة القطرية، ونكل بأبناء وطنه فى سجون الدوحة سيئة السمعة.

اشتهر غانم الكبيسى بكونه سيف نظام الحمدين، وتميم بن حمد على معارضية، كما تطاول على آل مرة بعد إسقاط الجنسية عنهم.