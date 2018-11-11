تعرف على جرائم غانم الكبيسى مدير مخابرات تنظيم الحمدين فى حق الشعب القطرى

كشف حساب قطريليكس، عن جرائم غانم الكبيسى، مدير المخابرات القطرية، والذى وصفه الحساب بأنه "إبليس الحمدين".
وتولى غانم الكبيسى مدير المخابرات القطرية ملف دعم الإرهاب فى العالم العربى، بتكليف من تنظيم الحمدين، فكان المخطط الأول لسياسات الدوحة لتصدير الفوضى وعراب التطبيع مع إسرائيل والانفتاح على تركيا وإيران.
مدير #المخابرات_القطرية #غانم_الكبيسي.. إبليس #الحمدين والمسؤول عن ملف دعم #الإرهاب ومخطط سياسات #الدوحة لتصدير الفوضى#قطريليكس#الدوحة_المفضوحة#قطر_عراب_الفوضى_بالمنطقة#قطر_تمول_الإرهاب pic.twitter.com/iT8MtEogHm— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) ١١ نوفمبر ٢٠١٨
وقاد الكبيسى حملة اعتقالات واسعة وسط صفوف المعارضة القطرية، ونكل بأبناء وطنه فى سجون الدوحة سيئة السمعة.
اشتهر غانم الكبيسى بكونه سيف نظام الحمدين، وتميم بن حمد على معارضية، كما تطاول على آل مرة بعد إسقاط الجنسية عنهم.
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