تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

هواة الفلك على موعد مع شهر متميز يشهد العديد من الظواهر الفلكية التى تزين سماء نوفمبر، وفقا للحسابات الفلكية لعلماء الفلك والجمعية الفكلية بجدة.
1- شهب الثوريات تزين سماء الوطن العربى غدا وترى بالعين المجردة.
2- كوكب عطارد يصل غدا لأقصى استطالة وهو أفضل وقت لمشاهدته.
3- كوكب عطارد سيكون فى أعلى نقطة له فوق الأفق فى السماء.
4- السماء ستكون على موعد فى 17 و18 نوفمبر مع شهب الأسديات.
5- يصل عدد الشهب إلى 15 شهابا فى الساعة وقت الذروة.
6- مجرة أندروميدا "المرأة المسلسلة" تزين ليالى نوفمبر.
7- يزين سماء الوطن العربى خلال نوفمبر كواكب المريخ وزحل وعطارد والمشترى.
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