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تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:07 م
تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات ظواهر فلكية - أرشيفية
كتب محمود راغب
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هواة الفلك على موعد مع شهر متميز يشهد العديد من الظواهر الفلكية التى تزين سماء نوفمبر، وفقا للحسابات الفلكية لعلماء الفلك والجمعية الفكلية بجدة.

1- شهب الثوريات تزين سماء الوطن العربى غدا وترى بالعين المجردة.

2- كوكب عطارد يصل غدا لأقصى استطالة وهو أفضل وقت لمشاهدته.

3- كوكب عطارد سيكون فى أعلى نقطة له فوق الأفق فى السماء.

4- السماء ستكون على موعد فى 17 و18 نوفمبر مع شهب الأسديات.

5- يصل عدد الشهب إلى 15 شهابا فى الساعة وقت الذروة.

6-  مجرة أندروميدا "المرأة المسلسلة" تزين ليالى نوفمبر.

7- يزين سماء الوطن العربى خلال نوفمبر كواكب المريخ وزحل وعطارد والمشترى.


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