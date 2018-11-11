تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

كتب محمود راغب

هواة الفلك على موعد مع شهر متميز يشهد العديد من الظواهر الفلكية التى تزين سماء نوفمبر، وفقا للحسابات الفلكية لعلماء الفلك والجمعية الفكلية بجدة.

1- شهب الثوريات تزين سماء الوطن العربى غدا وترى بالعين المجردة.

2- كوكب عطارد يصل غدا لأقصى استطالة وهو أفضل وقت لمشاهدته.

3- كوكب عطارد سيكون فى أعلى نقطة له فوق الأفق فى السماء.

4- السماء ستكون على موعد فى 17 و18 نوفمبر مع شهب الأسديات.

5- يصل عدد الشهب إلى 15 شهابا فى الساعة وقت الذروة.

6- مجرة أندروميدا "المرأة المسلسلة" تزين ليالى نوفمبر.

7- يزين سماء الوطن العربى خلال نوفمبر كواكب المريخ وزحل وعطارد والمشترى.