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تعرف على الحاصلين على المراكز الأولى فى 5 بطولات بمهرجان الخيول بالمنوفية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:50 م
تعرف على الحاصلين على المراكز الأولى فى 5 بطولات بمهرجان الخيول بالمنوفية مسابقه الخيول العربيه
المنوفية - محمد فتحى
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أعلن أحمد عبد الهادى المنسق العام والراعى الرسمى لمهرجان الخيول العربية والذى أقيم للمرة الأولى على أرض محافظة المنوفية أسماء الحاصلين على المراكز الأولى  حيث حصل الجواد " عظمة" والفارس  يحى أبو مره على المركز الأول فى بطولة الخيل غير المسجلة عربيا ،كما حصل الجواد" خلدون" والفارس أحمد هشام سرحان على المركز الأول .
 
وتابع المنسق العام وراعى المهرجان ، أن الجواد"  أفيونة "والفارس عبد الله مدحت البيطارحصل على المركز الأول فى بطولة الأبطال وهى البطولة التى ينافس فيها الحاصلين على المركز الأول فى مهرجانات سابقة، وحصل  فى بطولة الخيل العربى للأبطال الجواد  "فتوح"، والفارس بدر شتيو، وفى بطولة الهواة حصل الجواد " فتوح" والفارس الشيخ بدر الكويتى على المركز الأول.
 
 
 

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