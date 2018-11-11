تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

كتب عز النوبى

ينشر لـ"اليوم السابع "، الإجراءات التى تتخذها وزارة الزراعة ، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاعات الوزارة، للتصدى إلى مافيا بيع اللقاحات والأدوية المحظورة والمغشوشة التى تشكل تهديدا للثروة الحيوانية.

1-حملات رقابية مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية.

2- الكشف عن تراخيص التداول، للحد من بيع لقاحات وأدوية مغشوشة ومضروبة ومحظورة تداولها بالأسواق.

3- تعميم منشور من الخدمات البيطرية لمديريات الطب البيطرى بالمحافظات بتراخيص جميع مراكز بيع اللقاحات.

4- إغلاق منافذ بيع الأدوية واللقاحات الغير المرخصة .

5-مشاركة شركات اللقاحات المحلية والمستوردة فى دعم منظومة التأكد من وصول منتجاتها من اللقاحات بحالة جيدة للمربين لضمان فاعلية التحصين فى الظروف الحقلية.

6- وضع آلية لمتابعة وتتبع اللقاحات وأماكن توزيعها وتخزينها .

7-مراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة .

8-تقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويا بناء على نتائج المتابعة والرقابة.

9-متابعة خط سير توزيع اللقاحات وأخذ عينات للتأكد من فعالية .

10-أخذ عينات من القطعان الداجنة التى تم تحصينها لمتابعة المستوى المناعى لها.