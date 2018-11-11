تضامن الوادى الجديد تمول 170 مشروعا للشباب بتكلفة 1,2مليون جنيه

أعلن إمام فوزى إمام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الوادى الجديد أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب بهدف الحد من البطالة، حيث بلغ إجمالى المشروعات 170 مشروعا بإجمالى مبلغ مليون و190 ألف جنيه قروضا حسنة بدون أية مصروفات إدارية.

وأضاف إمام فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أنه تم استهداف الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر فقرا بتنفيذ عدد 180 مشروعا منح لا ترد من برنامج "ليلة القدر" الخيرى تتراوح قيمتها ما عشرة آلاف جنيه تم من خلالها استهداف الاسر الأشد فقرا لتحويل هذه الأسر من متلقية للإعانات لأسر قادرة على تنمية مواردها كما تم إتاحة الفرص التنموية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة الفرص التسويقية التى تتيحها الوزارة من خلال معارضها الدائمة والموسمية ومنها معرض ديارنا.