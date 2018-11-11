تصديرى مواد البناء: 99 مليون دولار قيمة صادرات الأسمنت المصرى خلال 9 أشهر

كتب - إسلام سعيد

ذكر المجلس التصديرى لمواد البناء أن صادرات مصر من الأسمنت قد ارتفعت خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى لتسجل نحو 99 مليون دولار مقابل 74 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضى بنمو بلغت نسبته 33%.

وأوضح المجلس، أن مصر تصدر الأسمنت لنحو 58 دولة؛ منهم 26 دولة تم التصدير إليها بقيمة 4.458 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018 وتتمثل فى (الأرجنتين، الدومنكان، سيراليون، تايلاند، المكسيك، كوستاريكا، السنغال، الأكوادور، بروبادوس، هندرواس، أوروجواى، توجو، الفلبين، جاميكا، ريونيون، مالى، جزر كوكوس- كيلينج، جزر الأنتيل، غينيا، موزمبيق، تيرنداد وتوباجو، صربيا، سوازيلاند، كندا، بريطانيا وشمال أيرلندا).

وأضاف أن 10 دول استحوذت على 85.2% من إجمالى صادرات مصر من الأسمنت بقيمة 84.385 مليون دولار خلال الفترة السابق ذكرها ويأتى على رأسها كينيا بقيمة 23.074 مليون دولار بنمو قدره 146% مقابل 9.371 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2017.

وأشار إلى أن صادرات الأسمنت المصرية إلى غانا قد زادت خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018 بنسبة 17869% لتسجل نحو 6.661 مليون دولار مقابل 37 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من 2017، ولأوغندا بنسبة 2821% لتبلغ 3.453 مليون دولار مقابل 118 ألف دولار ولمدغشقر بنسبة 4173% لتبلغ 2.297 مليون دولار مقابل 540 ألف دولار.

ولفت إلى أن صادرات مصر من الأسمنت للسوق الليبى قد ارتفعت خلال الفترة السابق ذكرها لتسجل نحو 20.105 مليون دولار فى مقابل 12.53 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2017 بنمو قدره 60%، ولفلسطين بنسبة 18% لتبلغ 2.378 مليون دولار مقابل 2.011 مليون دولار وللأردن بنسبة 15% لتسجل 3.295 مليون دولار مقابل 2.866 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2017.

وذكر المجلس أن الصادرات المصرية من الأسمنت للسوق السعودى قد تراجعت خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018 لتسجل 9.778 مليون دولار مقابل 13.341 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2017 بانخفاض 27% ولأمريكا بنسبة 44% لتبلغ 5.461 مليون دولار مقابل 9.803 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.