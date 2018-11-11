video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى.."القلعة" فى الصدارة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:00 ص
ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى.."القلعة" فى الصدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تصدرت شركة القلعة للاستشارات المالية، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 191 مليون ورقة، وبقيمة تداول 744.2 مليون جنيه، تلتها "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 167.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 91.4 مليون جنيه.
 
وجاءت فى المركز الثالث "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 127.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 393.8 مليون جنيه، تلتها "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 92 مليون ورقة وبقيمة تداول 64.9 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 86.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 213 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
 
وفى المركز السادس جاء "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول بلغ 84.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 195.2 مليون جنيه، تلتها "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 78 مليون جنيه، وقيمة تداول 175.4 مليون جنيه، ثم " حق الاكتتاب لشركة بالم هيلز للتعمير-3" بحجم تداول 74.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 21.5 مليون جنيه، وفى التاسع "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول 49.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 89.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى" بحجم تداول بلغ 38.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 22.8 مليون جنيه.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة تحقق أعلى أرباح أسبوعية منذ مارس الماضى.. رأس المال السوقى يربح 25 مليار جنيه.. والمؤشر الرئيسى يصعد لأقصى مستوى منذ 40 يوما.. ومشتريات المؤسسات تسجل صافى شراء بقيمة 502 مليون جنيه الأسبوع الماضى

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 4.02% خلال الأسبوع المنتهى

تراجع قيمة التداول بالبورصة إلى 6.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد

القلعة




لا تفوتك
شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة