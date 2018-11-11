ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى.."القلعة" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة القلعة للاستشارات المالية، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 191 مليون ورقة، وبقيمة تداول 744.2 مليون جنيه، تلتها "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 167.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 91.4 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 127.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 393.8 مليون جنيه، تلتها "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 92 مليون ورقة وبقيمة تداول 64.9 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 86.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 213 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول بلغ 84.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 195.2 مليون جنيه، تلتها "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 78 مليون جنيه، وقيمة تداول 175.4 مليون جنيه، ثم " حق الاكتتاب لشركة بالم هيلز للتعمير-3" بحجم تداول 74.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 21.5 مليون جنيه، وفى التاسع "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول 49.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 89.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى" بحجم تداول بلغ 38.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 22.8 مليون جنيه.