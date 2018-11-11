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ترامب: علينا الحفاظ على حضارة دافع عنها الجنود خلال الحرب العالمية الأولى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:19 م
ترامب: علينا الحفاظ على حضارة دافع عنها الجنود خلال الحرب العالمية الأولى دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
باريس /أ ش أ/
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أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالجنود الأمريكيين الذين وصفهم بـ"الشجعان" لقتالهم حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة خلال الحرب العالمية الأولى.

وأكد ترامب - فى كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال زيارته للمقبرة الأمريكية ببلدة "سورإيسن" الفرنسية، ونقلها تليفزيون "سى إن إن" الأمريكي، أنه "يتعين علينا الحفاظ على الحضارة التى دافع عنها هؤلاء الجنود، وضمان السلام الذى ضحوا بحياتهم بشرف من أجله منذ قرن"، معربًا عن احترامه لآلاف الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم فى ما وصفه بـ "الصراع العظيم".

وقال ترامب - خلال الاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى - إنه فى مثل هذا اليوم من عام 1918، دقت أجراس الكنائس وتبعتها الاحتفالات.. لكن هذا النصر جاء بعد تكلفة فادحة".

كما أشاد ترامب بالجنود الفرنسيين والأمريكيين الذين قاتلوا جنبًا إلى جنب قائلًا أنه "لا يمكن أن تحارب بشكل أفضل إلا إذا حاربنا معًا"، موجها الشكر إلى القادة العسكريين الفرنسيين وأعضاء الكونجرس الأمريكى الذين شاركوا فى هذه الفعالية.

 


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