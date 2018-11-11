تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المصريين والعرب

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرت البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 13647 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2194 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13343 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 702 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1758 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملات الأسبوع الماضى على صعود ليغلق عند مستوى 13,732 نقطة وأحجام تداول أعلى من متوسطة، حيث اقترب المؤشر من مستوى مقاومة هام عند 13,850- 14,000 نقطة.

وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أنه فى حال أعاقت هذه المستويات تقدم المؤشر الرئيسى سيتبعه تراجع لمستويات 13,500 نقطة، ونصحت بعدم البدء فى مراكز شرائية جديدة حتى يتمكن المؤشر من تجاوز المقاومة الحالية بأحجام تداولات جيدة.