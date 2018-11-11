تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..ورأس المال يفقد 4.9 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 771.989 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 214 مليون ورقة مالية بقيمة 610 مليون جنيه عبر تنفيذ 22.1 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 84.81% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 6.24%، والعرب على 8.95% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.58%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 7.2 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 48 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 58.3 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 13570 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1% عند مستوى 13280 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% عند مستوى 702 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1756 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 474 نقطة، وارتفعت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.