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تخصيص 400 متر لإنشاء محطة رفع صرف صحى وإغلاق 3 منشآت طبية فى الإسماعيلية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:39 م
تخصيص 400 متر لإنشاء محطة رفع صرف صحى وإغلاق 3 منشآت طبية فى الإسماعيلية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح
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أصدر اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، قرارا برقم 661 لسنة 2018 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بعزبة العاشر من رمضان التابعة لقرية هاويس سرابيوم بمركز ومدينة فايد، والتى تبلغ مساحتها 400 مترمربع وتخصيصها لصالح الوحدة المحلية بعزبة العاشرمن رمضان بقرية هاويس سرابيوم لخدمة أهالى المنطقة طبقا للحدود والأبعاد الواردة بطلب استصدار القرار، وهى الحد البحرى بطول 20 متر، والحد القبلى بطول 20 متر، والحد الشرقى شارع بعرض 10 متر، ثم يليه مركز شباب العقادة بطول 20 متر، ويحظر استخدام الأرض المخصصة بمقتضى المادة الأولى من قرار المحافظ فى غير الغرض المخصصة من أجله، وفى حالة المخالفة تسحب الأرض فورا ويعتبر قرار التخصيص لاغيا كأن لم يكن.

وفى سياق آخر أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية قرارا برقم 660 لسنة 2018 بالغلق الإدارى لـ3 منشآت طبية غير حكومية بالإسماعيلية لمخالفتهم للقانون بناءا على توصية إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية والتى قامت بتحرير محاضر اثبات لعدد 3 منشآت صحية بالإسماعيلية لمخالفتهم القانون وبناء عليه أصدر قرار المحافظ بالغلق الادارى لحين تلافى السلبيات، وشمل القرار غلق معمل مكة الكائن بقطعة 5 الطريق الدائرى خلف التأمين الصحى، وذلك لوجود مخالفات واردة بمحضر اثبات الحالة المؤرخ فى 18 / 8 / 2018، وغلق عيادة الدكتور أسامة عبد العظيم تخصص جلدية، والدكتور الشبراوى عثمان خاطر تخصص أطفال الكائنة بالقصاصين شارع المعاهدة الإسماعيلية، وذلك لوجود مخالفات واردة بمحضر إثبات الحالة المؤرخ فى 3 / 8 / 2018

كما شمل القرار إغلاق نادى صحى سبارتن أكاديمى الكائن ببرج الطلائع الشارع التجارى القطعة رقم 1 تقسيم جاردن سيتى بجوار جامع أبو المجد وذلك لوجود مخالفات بمحضر إثبات الحالة المؤرخ فى 13 / 9 / 2018 و15 / 10 / 2018.


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