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تحرير 319 محضر تموين مخالف بمركز ديرمواس فى المنيا

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:25 ص
تحرير 319 محضر تموين مخالف بمركز ديرمواس فى المنيا حملة تموينية - أرشيفية
فريق المحافظات
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حررت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، 319 قضية تموينية مخالفة، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة المكونة من مفتشى إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتى نظمتها المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير319 مخالفة تموينية فى مجال متابعة المخابز البلدية منها 98 قضية نقص بالوزن و60 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وقضيتين توقف دون عذر وعدم الاحتفاظ بسجلات الزيارات و20 قضية تصرف وتجميع و3 قضايا عدم وجود ماكينة للصرف و65 قضية عدم نظافة أدوات العجن و15قضية عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و29 قضية لعدم إعطاء بون صرف للمواطن، و27 قضية عدم الاحتفاظ بميزان حساس، وتم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جانب آخر، تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا، جهودها فى رفع كفاءة منظومة النظافة، حيث نفذت حملة مكبرة للنظافة على مستوى الأحياء الرئيسية بالمدينة شملت حى شمال المدينة بمناطق مساكن الجامعة ومجمع المدارس وحى غرب المدينة بمناطق الإخصاص وشاهين والمنصورة وطريق مصر أسوان.

قال محمد سيد رئيس المركز، إنه تم رفع كافة المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع بتلك الأماكن ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوى، حفاظا على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة والقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئى.

وأضاف رئيس المركز، أن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا شدد على استمرار تلك الحملات من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل على مدار اليوم، ورفع القمامة من الشوارع وخلق جو صحى وبيئى مناسب للمواطنين، مناشدا المواطنين الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة.

كما ناقش العقيد محمد صلاح، رئيس مركز أبوقرقاص خلال اجتماع موسع عقده عدد من المشروعات المزمع تنفيذها فى كافة المجالات بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2019 - 2020، بحضور جميع رؤساء القرى ومديرى الإدارات والجهات التنفيذية بالمركز.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم عرض موقف المشروعات الجارية والمزمع تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام المالى القادم فى كافة المجالات خاصة مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءتها والإنارة وشبكة الكهرباء خاصة بالقرى المحرومة ومنظومة النظافة وتجميل المدينة والمرافق المختلفة وغيرها من المجالات التى تهم المواطن.

وأكد أن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، شدد على ضرورة المتابعة والاطمئنان على سير العمل بهذه المشروعات وإعطاء دفعة للعمل بها، ومتابعة أعمال النظافة بصفة دورية والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجا للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أى سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أى مصلحة حكومية بدائرة المركز.

وأضاف أن تنفيذ المشروعات يتم طبقا للجدول الزمنى الموضوع لها وبما يلبى الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وكذا يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات.

 


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