تحرير 1435مخالفة مرورية وفحص 36 شخصا فى حملة أمنية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية، وأسفرت عن تحرير 1435 مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى، وأسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالات فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 4 قرارات تعدى على منافع الرى، 3 قرارت تعدى على منافع نهر النيل، 5 قرارات تعدى على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى بمساحة 3120 متر تقريبا، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة كما تم تنفيذ 3 قرارات وحدة محلية و5 أحكام قضائية .

كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، وتم فحص 10مزارع دائرة مركز السادات ، وفحص 36 شخصا وتبين وجود 4 عاطلين هاربين من 6 أحكام قضائية وفى مجال فحص الشقق المفروشة، فحص 19 شقة مفروشة 15 شخص جنائى من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 5 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم .