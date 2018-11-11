video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 1435مخالفة مرورية وفحص 36 شخصا فى حملة أمنية بالمنوفية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:42 ص
تحرير 1435مخالفة مرورية وفحص 36 شخصا فى حملة أمنية بالمنوفية حملة مرورية - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية، وأسفرت عن تحرير 1435 مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى، وأسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالات فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 4 قرارات تعدى على منافع الرى، 3 قرارت تعدى على منافع نهر النيل، 5 قرارات تعدى على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى بمساحة 3120 متر تقريبا، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة كما تم تنفيذ 3 قرارات وحدة محلية و5 أحكام قضائية .

كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، وتم فحص 10مزارع دائرة مركز السادات ، وفحص 36 شخصا وتبين وجود 4 عاطلين هاربين من 6 أحكام قضائية وفى مجال فحص الشقق المفروشة، فحص 19 شقة مفروشة 15 شخص جنائى من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 5 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1290 مخالفة مرورية وتنفيذ 29 إزالة على أرض زراعية وأملاك دولة بالمنوفية

اخبار مصر

حملة مرورية

المنوفية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

شاهد.. محمد صلاح ولوفرين يستمعان ويغنيان هدد وأجمل عيون لعمرو دياب

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

بعد عامين على التعويم.. "التضخم" يفقد 14.3% من معدله ويهبط لـ 17.5% فى أكتوبر الماضى.. "مؤشر الأسعار" يحقق مستويات متدنية خلال 2018 .. يصل لأقل من 10% العام المقبل.. وصندوق النقد: مصر على الطريق السليم

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

"التعليم" تعلن وصول 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت بـ"بنك المعرفة"

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

واتس آب يسمح لمستخدمى الآيفون باختبار المزايا قبل طرحها رسميا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة