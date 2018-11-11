تحرير 1290 مخالفة مرورية وتنفيذ 29 إزالة على أرض زراعية وأملاك دولة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، حملات أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، للقضاء على المخالفات والحد منها وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية وتحقيق حالة من الأمن لدى المواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 1290 مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ 10 قرارات إزالة فورية تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية، و8 قرارات تعد على منافع الري، و11 قرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

وفى نفس السياق، شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوي بمدينة السادات، أسفرت عن فحص 9 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 56 شخصا، وتبين وجود 7 عاطلين هاربين من 12 حكما قضائيا، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 28 شقة مفروشة و45 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.