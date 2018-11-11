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تجديد حبس متهم بالمحور الإعلامي لجماعة الإخوان 45يوما

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:17 م
تجديد حبس متهم بالمحور الإعلامي لجماعة الإخوان 45يوما محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حبس المتهم "أحمد. ط" 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور. 
 
 
وأسندت النيابة إلى المتهم بالقضية 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 كما اسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 
 

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