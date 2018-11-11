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تجديد حبس لص عثر بحوزته على 23 تذكرة استروكس أثناء عرضه على المحكمة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:44 م
تجديد حبس لص عثر بحوزته على 23 تذكرة استروكس أثناء عرضه على المحكمة مخدر الاستروكس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس لص 15 يوما على ذمة التحقيقات، عثور بحوزته على 23 تذكرة استروكس أثناء عرضه على المحكمة.

فيما تواصل نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار أحمد سمهان، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، تحقيقاتها مع متهم، عثور بحوزته على 23 تذكرة استروكس أثناء عرضه على المحكمة، لبيان كيفية وصول المواد المخدرة إليه.

وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائى لفحصها وإعداد تقرير فنى بها.

تفاصيل الواقعة تعود أثناء مرور الأمين محمد البنا من مباحث محكمة جنوب القاهرة، اشتبه فى تصرفات وأفعال أحد المتهمين، القادمين من حجز قسم شرطة المقطم، وبصحبته قوة ترحيلات القسم، لعرضه على قاضى المعارضات لنظر تجديد حبسه فى قضية سرقة، وعقب تفتيشه احترازيا، عثر بحوزته على 23 تذكرة استروكس.

على الفور تحرر محضر بالواقعة، وبإخطار رئيس مباحث المحكمة، أمر بعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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مخدر الاستروكس

محكمة جنوب القاهرة

قسم شرطة المقطم

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