تجديد حبس سائقى توك توك 15يوما لقيامهما بقتل واغتصاب طفلة بشبرا الخيمة

كتب - نيفين طه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم الأحد، حبس سائقى "توك توك" 15 يومًا على ذمة التحقيق، فى اختطاف واغتصاب وقتل الطفلة "رحمة" 12 سنة، وإلقاء جثتها فى ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بلاغا من "محمود. أ" 45 عامًا، سايس جراج، ومُقيم بعزبة أبو العلا كساب، وزوجته "سيدة. ع" 39 عامًا، ربة منزل بغياب نجلتهما "رحمة" 12 سنة، طالبة، حيث خرجت لشراء احتياجات للمنزل ولم تعد.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية وقطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بالقليوبية، توصلت جهوده إلى معلومات أفادت بمشاهدة المتغيبة تستقل مركبة توك توك برفقة مجهولين فى وقت معاصر لاختفائها، وبتكثيف الجهود تم تحديدهما وهما "م. ع" 29 عامًا، و"و. م" 26 عامًا، سائقى توك توك، ومُقيمين عزبة ناصر دائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وتم إعداد عدة أكمنة، أسفر أحدها عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا باستدراج المتغيبة والتوجه بها إلى منطقة طرح النهر المجاورة لترعة الإسماعيلية دائرة القسم وتناوبا التعدى عليها جنسيا، وعقب ذلك قاما بخنقها فأوديا بحياتها وتركاها وفرا هاربين، وأرشدا عن مكان جثتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق .